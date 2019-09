Votre activité sur Internet a un impact plus ou moins important sur l'environnement et dépend de votre manière de vous en servir. — Pixabay / fancycrave1

De nombreuses personnes se sont étonnées de l’absence des Etats-Unis et de la Chine dans la plainte déposée par seize jeunes, dont Greta Thunberg contre le manque d’action des gouvernements face à la crise climatique. Ces derniers auraient également pu s’étonner que cette plainte ne vise pas non plus celui qui, s’il était un pays, serait le 3e plus gros pollueur : Internet. Selon de nombreuses études, nos diverses activités sur le Web ont, malgré leur virtualité, un impact bien réel sur l’environnement. Connaissez-vous bien celui-ci ? Faites le test.