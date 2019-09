GEOLOCALISATION Un internaute, qui utilisait le service de cartographie et de géolocalisation de Google, a découvert par hasard la voiture immergée dans un étang de William Moldt

Le corps de l'homme disparu en 1997 a été retrouvé dans une voiture, repérée dans un étang en Floride sur les images satellites de Google Maps. — Capture d'écran Google Maps

Quand les nouvelles technologies viennent en aide aux enquêteurs… La police du comté de Palm Beach en Floride (Etats-Unis) vient de résoudre une affaire vieille de 22 ans grâce à Google Maps, le service de cartographie et de géolocalisation en ligne de Google.

En août, un internaute, qui faisait du repérage dans le but d’acheter une propriété dans le secteur de Wellington (Floride), remarque par hasard une tache de couleur dans l’eau de la mare qui se trouve à côté de chez lui, à Moon Bay Circle. En utilisant Google Maps en mode satellite, il s’aperçoit alors qu’il s’agit d’une voiture immergée dans l’étang.

Le véhicule déjà visible sur les photos satellites de Google Earth depuis 2007

L’internaute contacte alors un résident du quartier qui utilise son propre drone pour confirmer la présence d’un véhicule, et signale les faits à la police. Arrivés sur les lieux, les policiers parviennent à sortir le véhicule de l’eau, et découvrent, à l’intérieur de l’habitacle, un squelette à la place du conducteur.

Après plusieurs analyses et vérifications, le corps retrouvé a officiellement été identifié. Il s’agit de William Moldt, un homme porté disparu depuis le 7 novembre 1997. Le soir de sa disparition, cet Américain âgé de 40 ans avait pris la voiture pour rentrer chez lui afin de rejoindre sa fiancée. Selon les premiers éléments de l’enquête, rapportés par la BBC, il aurait perdu le contrôle de son véhicule pour une raison indéterminée et aurait terminé sa course dans l’étang.

Selon le site Charley Project, une base de données sur les affaires non résolues aux Etats-Unis, « le véhicule était déjà visible sur les photos satellites de Google Earth depuis 2007, mais n’avait apparemment jamais été remarqué avant 2019 ».