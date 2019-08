Blahaj, le requin en peluche d'Ikea sait tout faire. — I. Zerbib/20 Minutes (à gauche), @toothie_the_shark sur Instagram (en haut à droite), @iamwinnietheshark sur Instagram (en bas à droite)

Le requin en peluche d'Ikea est commercialisé depuis 2013.

Partout dans le monde, cette peluche Blahaj est toujours abondamment mise en scène sur les réseaux sociaux avec le hashtag #ikeashark.

L'engouement ne se tarit pas, et la marque compte surfer dessus d'ici la fin de l'année.

Un tweet accompagné d’une photo de requins en peluche assis autour d’un bureau, légendée « Ikea was fun ». C’est ainsi qu’a commencé notre plongée dans le monde surprenant et foisonnant du requin Ikea, aussi appelé Blahaj.

Une recherche sur Google nous révèle que de nombreux internautes ont photographié et publié leurs mises en scène amusantes de l’animal sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, mais surtout Instagram puisque ce réseau privilégie l’image. Fervent amateur de requins que ce soit avec les films Mega Shark vs Giant Octopus, En Eaux troubles, Sharknado, ou encore avec les inoubliables requins de Katy Perry à la mi-temps du Super Bowl 2015, comment a-t-on pu passer à côté de ce phénomène ?

Le hashtag #ikeashark est sans cesse alimenté

Un saut sur Instagram avec le hashtag #ikeashark nous fait prendre conscience de l’ampleur de la chose. Plus de 23.100 occurrences avec ce hashtag et des bancs entiers de profils consacrés à cette peluche. Un hashtag toujours alimenté ces derniers jours, avec de nouvelles photos en provenance du monde entier : Russie, Japon, France, Allemagne, Royaume-Uni, Norvège, Etats-Unis, Malaisie, Chine…

Selon Hashtagify.me, le hashtag #ikeashark a été utilisé 26.300 fois sur Twitter, sur les deux derniers mois, avec par ordre d’importance des tweets principalement en japonais, en chinois, en anglais, en russe et en allemand.

Véritable institution aux Etats-Unis, la Shark Week sur la chaîne Discovery Channel qui diffuse pendant une semaine dès fin juillet des documentaires consacrés aux requins, a peut-être joué dans le fait que cet engouement reparte de plus belle en cette période estivale. Ce requin est un mème international. Une pêche miraculeuse !

Des témoignages d’internautes enthousiastes

Alors, nous avons voulu comprendre pourquoi ce poisson fait à ce point l’unanimité. Nous sommes allés à la pêche aux infos, et nous avons recueilli dans nos filets les témoignages d’internautes enthousiastes, ainsi que le point de vue de l’enseigne au magasin Ikea de Thiais dans le Val-de-Marne (94).

Le tout est à découvrir dans la vidéo ci-dessous.

La propriétaire du compte@inesperluette en France qui a posté la peluche tenant une brosse à dents, trouve ce requin « marrant ». Pour Elie qui tient le compte Instagram@iamwinnietheshark en Malaisie, « ce requin peut avoir des attitudes presque humaines, c’est ce qui prête à rire ». Rebecca O’Dwyer qui a ouvert le compte@sven_the_shark en Angleterre trouve la peluche « mignonne de façon non-conventionnelle ». Selon Dina, qui a créé le compte@toothie_the_shark en Russie, « prendre des photos de ce requin, c’est une façon amusante d’exprimer sa créativité ». Comme le détenteur du compte@happy_sharks en Allemagne, qui pense que « le phénomène a commencé en Russie », tous ont trouvé « fun de découvrir toutes ces photos de requins à travers le monde, sur les réseaux sociaux ». Vivant en Allemagne aussi, Kris qui tient le compte@petsharknado, estime que « ces requins peuvent tout exprimer ». Au Japon,@mllemaimai a acheté « ce requin au magasin Ikea de Kohoku » parce qu’elle a découvert « sa popularité partout dans le monde sur Internet » et a voulu « faire de même » ; elle trouve que « c’est la plus mignonne des peluches Ikea. »

Ikea va surfer sur cet engouement

Au magasin Ikea de Thiais (94), le service marketing nous apprend que cette peluche est commercialisée depuis Noël 2013 (et elle n’est toujours pas old !). Et deux millions d’exemplaires se sont vendus dans le monde.

Chargée de mission marketing local au magasin Ikea de Thiais, Ana Suarez s’est dite « étonnée de l’ampleur que cette peluche a prise sur les réseaux sociaux et de la créativité des internautes. » Pour expliquer cet engouement, elle évoque « la douceur de cette peluche qui donne envie d’être câlinée et le fait que l’on ne soit pas habitué à voir un requin qui ne fait pas peur. » Et pour surfer sur cet engouement, elle nous révèle qu’une opération spéciale nommée Let’s play est prévue en magasin autour de ce requin, avec concours de dessins et jeu de piste, d’ici le mois d’octobre 2019.

Bref, ce requin nage dans le bonheur (et nous aussi) !