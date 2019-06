Mark Zuckerberg (de dos) lors d'une rencontre avec Emmanuel Macron, le 10 mai 2019. — ELIOT BLONDET-POOL/SIPA

Facebook a pris l'engagement de communiquer à la justice française les adresses IP des internautes tenant des propos haineux sur sa plateforme, a indiqué mardi à l'AFP un membre de l'entourage de Cédric O, le secrétaire d'Etat français au numérique. «Facebook s'est engagé à fournir les adresses IP que lui demandera la justice», lorsque ces adresses seront utilisées pour diffuser «un certain nombre de contenus haineux» comme «l'homophobie, le racisme et l'antisémitisme», a indiqué cette source. L'adresse IP permet d'identifier et localiser l'ordinateur utilisé par un internaute.

Cet engagement pris par Facebook «ne concerne que la France», a-t-on précisé de même source. Joint par l'AFP, Facebook n'a pas souhaité commenter immédiatement l'annonce gouvernementale française. Le patron de Facebook Mark Zuckerberg et le président Emmanuel Macron se sont rencontrés en mai à l'Elysée pour discuter des moyens de lutter contre les contenus haineux sur Internet.

Une proposition de loi contre la «cyber-haine»

L'Assemblée nationale s'apprête à examiner une proposition de loi contre la «cyber-haine», qui prévoit notamment d'obliger les plateformes internet à retirer sous 24 heures des contenus «manifestement illicites» en raison de la référence à la «race, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle ou le handicap». La proposition de loi prévoit aussi une «simplification et [une] uniformisation des formulaires de signalement des contenus illicites».

Un «bouton unique de signalement», commun à toutes les plateformes, sera également instauré. Mark Zuckerberg a publiquement appelé de ses vœux l'intervention des pouvoirs publics dans la régulation des grandes plateformes Internet.