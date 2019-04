Apple et Qualcomm mettent fin à leur guerre judiciaire

L'iPhone Xr d'Apple dans sa version RED. — CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Faites du business, pas la guerre. Apple et le fournisseur de puces Qualcomm ont mis fin mardi à leur très longue et très coûteuse guerre judiciaire, ont annoncé les deux entreprises, en procès depuis lundi à propos du montant des redevances liées aux brevets des composants.

Cet accord prévoit le versement d'une somme d'argent, dont le montant n'est pas précisé, par Apple à Qualcomm, ont ajouté les firmes, qui bataillaient en justice depuis plus de deux ans. Elles ont aussi signé un nouvel accord commercial sur six ans concernant le prix des licences et la fourniture de puces Qualcomm à Apple. On devrait donc retrouver des modems Qualcomm dans les prochains iPhone

Alors que la 5G arrive, ce compromis a fait une victime collatérale: Intel a annoncé quelques heures plus tard qu'il quittait le marché des modems sur smartphone.