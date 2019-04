RESEAUX SOCIAUX Cet avis de recherche, diffusé plus de 800.000 fois sur Facebook, concernait un homme suspecté d’enlèvement, de trafic d’êtres humains et de violences sexuelles sur enfant

Le logo de Facebook (illustration). — AFP

C’est un record. L’avis de recherche d’un pédocriminel diffusé par une petite radio locale du Texas a été diffusé plus de 800.000 fois sur Facebook, ce qui en fait l’article le plus partagé sur le réseau social depuis le début de l’année. Il a été publié le 27 janvier dernier par Aaron Savage, un employé d’un réseau de radios locales texanes, sur la page Facebook de l’une des radios du groupe, US 105 FM New Country.

Cet avis de recherche concernait un homme suspecté d’enlèvement, de trafic d’êtres humains et de violences sexuelles sur enfants. Il était activement recherché dans la région de la ville de Waco, entre Dallas et Austin.

L’article est très rapidement devenu viral. En seulement 24 heures, il est devenu le contenu le plus partagé de la radio, puis le plus partagé sur Facebook en 2019 avec plus de 800.000 publications. selon un rapport de l’entreprise NewsWhip.

Après avoir été publié sur la page de la radio locale, l’article a notamment été relayé par d’autres pages ayant une audience plus large, notamment la page Donald Trump Republic 2016 (69.000 likes) et Truckers Wall of Shame (109.000 likes). Interrogé par Slate, ni NewsWhip, ni Facebook n’ont su donner d’explication claire.

Grâce au nouvel algorithme de Facebook

Pour expliquer le succès de ce post, plusieurs hypothèses ont été avancées, note Slate. L’origine du suspect pourrait être l’une des raisons. La publication de cet article a été partagée sur plusieurs pages pro-Trump, avec comme objectif de relayer les thèses anti-migrants du président américain.

Mais c’est probablement le nouvel algorithme de Facebook qui a permis de rendre cet article viral. En janvier 2018, le réseau social a reconfiguré son fil d’actualité pour afficher davantage de contenus partagés ou commentés par les amis, au détriment de ceux partagés par des marques ou des médias. Facebook privilégie aussi désormais les sources locales.

Parmi les autres articles les plus partagés sur Facebook depuis le début de l’année, on retrouve en seconde position le post de TMZ sur la mort de Luke Perry, celui de CNBC sur la fin du shutdown du gouvernement américain et un article du Daily Mirror sur le « Momo challenge ».