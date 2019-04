Il y a un mois, Mark Zuckerberg jurait qu’il allait reconstruire Facebook autour de la vie privée. Ça commence mal. Dimanche, un développeur a révélé que le réseau forçait certains nouveaux utilisateurs à lui donner le mot de passe de leur adresse email lors de la création d’un nouveau compte Facebook.

Face à la polémique, l’entreprise a indiqué à plusieurs médias américains mardi qu’elle allait arrêter cette pratique sécuritaire douteuse. Une nouvelle polémique malvenue pour Facebook, qui avait révélé fin mars avoir stocké des centaines de millions de mots de passe en clair sur ses serveurs internes.

Lors de la création d’un compte, il a toujours fallu fournir une adresse email, utilisée pour s’identifier, et créer un mot de passe associé à son compte Facebook. Mais depuis peu, l’entreprise demandait également à certains nouveaux utilisateurs de fournir le mot de passe de leur adresse email.

Hey @facebook, demanding the secret password of the personal email accounts of your users for verification, or any other kind of use, is a HORRIBLE idea from an #infosec point of view. By going down that road, you're practically fishing for passwords you are not supposed to know! pic.twitter.com/XL2JFk122l