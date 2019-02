VOUS TEMOIGNEZ Théorisé par Karine Mauvilly dans un ouvrage à paraître le 7 février, le « cyberminimalisme » séduirait de plus en plus de personnes

Le cyberminimalisme vise à reconquérir des — LOIC VENANCE / AFP

Faire le tri dans ses applications mobiles et ses contacts Facebook, sortir dîner avec des amis sans son téléphone ou bannir Google de son navigateur. Ces gestes paraissent anodins mais s’inscrivent, selon Karine Mauvilly, dans une démarche « cyberminimaliste » théorisée par l’enseignante. Les révélations de plus en plus fréquentes sur des vols ou des fuites de données personnelles, les piratages massifs et la violence qui sévit toujours sur les réseaux ont poussé certains internautes à changer leurs usages numériques.

Ni « cyberabstinent », ni technophobe, vous avez fait le choix de réduire vos usages des réseaux sociaux, diminué votre stock d’objets connectés et vous êtes entrés en « résistance » face aux géants du numérique pour privilégier les solutions alternatives​ ? Racontez-nous comment, petit à petit, vous avez modifié votre vie numérique et l’impact que cela a eu concrètement dans votre quotidien.

