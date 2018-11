VIDEO. Une pub anti-huile de palme, interdite de diffusion au Royaume-Uni, cartonne sur YouTube

Elle a déjà été visionnée plus de 1,5 million de fois sur YouTube. Une publicité, interdite de diffusion au Royaume-Uni, vient de trouver une seconde vie sur les réseaux sociaux où elle cartonne depuis quelques jours. Réalisé pour les fêtes de fin d’année par la chaîne de supermarchés britannique Iceland, en collaboration avec Greenpeace, le court-métrage met en scène les dégâts provoqués par la culture d’huile de palme sur l’environnement.

La publicité, réalisée à partir d’images d’animation, raconte l’histoire d’une petite fille qui se retrouve à cohabiter avec un singe qui saccage tout dans sa chambre. Elle demande alors au petit orang-outan de s’en aller, et c’est là que l’animal se met à raconter sa terrible histoire, que sa « maison » a disparu à cause de la déforestation​ et que son espèce est aujourd’hui menacée d’extinction…

Le court-métrage, « dédié aux 25 orangs-outans qui meurent chaque jour », a été banni de la télévision britannique. Clearcast, l’organisme britannique responsable de l’approbation des publicités, a censuré cette pub des chaînes de télévision, la jugeant trop politique et non-conforme aux règles du code de la BCAP (Broadcast Committee of Advertising Practice), la Commission des pratiques publicitaires de la radiodiffusion.

La chaîne de supermarchés Iceland a alors décidé de la mettre sur sa chaîne YouTube. La pub a été visionnée près d’un million de fois en une seule journée, et le tweet posté par la marque, retweeté plus de 60.000 fois en seulement quelques heures.

You won’t see our Christmas advert on TV this year, because it was banned. But we want to share Rang-tan’s story with you… 🎄 🐒

Will you help us share the story?https://t.co/P8H61t6lWu