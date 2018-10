VIDEO. Donald Trump sait-il replier un parapluie? Les internautes s’interrogent

Flemme ou méconnaissance. Ce samedi, après avoir réagi à la fusillade qui a fait 11 morts et six blessés dans une synagogue à Pittsburgh aux Etats-Unis, Donald Trump a pris l’avion pour se rendre dans l’Indiana rencontrer des agriculteurs. Les caméras de la chaîne de télévision Fox News ont filmé le moment où, muni de son parapluie, il monte dans l’avion. Au moment de rentrer dans l’engin, l’objet ouvert se trouve être trop grand pour passer dans la porte. Au lieu de le replier, le président américain le lâche simplement à l’entrée de l’avion.

Unbelievable -- Trump doesn't know how to close an umbrella, so inside of closing it and bringing it aboard Air Force One with him, he just dropped it outside the plane. pic.twitter.com/G5AtmPaRvz