VIDEO. USA: Donald Trump annonce un bilan «dévastateur» de la fusillade dans une synagogue à Pittsburgh

Plus d'une dizaine de personnes ont été tuées samedi dans une fusillade près d'une synagogue à Pittsburgh, en Pennsylvanie, ont rapporté les médias américains. La fusillade a eu lieu samedi matin, jour de shabbat pour la communauté juive. Le président américain a dénoncé la «haine» aux Etats-Unis et annoncé un bilan «plus dévastateur» que ceux déjà avancé.

Events in Pittsburgh are far more devastating than originally thought. Spoke with Mayor and Governor to inform them that the Federal Government has been, and will be, with them all the way. I will speak to the media shortly and make further statement at Future Farmers of America.