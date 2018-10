Caitlyn Jenner s’en prend à Donald Trump

La star de téléréalité Caitlyn Jenner — WENN

Pourtant républicaine, Caitlyn Jenner est sortie de ses gonds en apprenant ce que prévoyait de faire l’administration Trump. En effet, le président américain pourrait fermer la porte à la reconnaissance des personnes transgenres au profit d’une définition du genre limitée au sexe de naissance.

"The Trump administration has ferociously attacked my community again." - @Caitlyn_Jenner https://t.co/N32or7NvbU — PAPER Magazine (@papermagazine) October 22, 2018

« L’administration Trump a de nouveau attaqué ma communauté avec férocité », a déclaré la star de la télé lors d’un entretien accordé à People. « Juste pour info, M. le président, l’armée est le plus gros employeur de personnes trans dans le monde. Ce mémo qui a fuité constitue une attaque inacceptable envers ma communauté. »

Les personnes trans ne seront pas effacé.es

Caitlyn Jenner fait référence à un mémo révélé par le New York Times dimanche dernier. Le document tend à prouver que le ministère de la santé américain aurait pour projet d’uniformiser la définition du genre au niveau national.

On y parle d’une nouvelle définition du genre qui serait « déterminée par le sexe de naissance » et ne pourrait plus être changé ensuite. ​