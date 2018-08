12h : Quand Lady Gaga rend ses fans fous sur Twitter

Vendredi soir, la chanteuse a tweeté une très énigmatique photo d’elle en noir et blanc. Modifiée, l’image la montre difforme : très maigre par endroits, disproportionnée à d’autres.

Evidemment, il n’en fallait pas plus pour créer l’hystérie générale chez ses fans. Nouvelle tournée ? Nouveau single ? Nouvel album ? La Queen of Pop n’a pas encore lâché le morceau.

Just tell us what’s going on for the love of god