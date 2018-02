Malade, Lady Gaga annule les dix dernières dates de sa tournée, dont son concert à Paris

Lady Gaga pendant son conceert à Birmingham, le 31 janvier 2018. — Wenn.com/Sipa

C’est un message qui va décevoir beaucoup de fans. Lady Gaga a annoncé ce samedi qu’elle ne pourrait pas honorer les dernières dates de sa tournée Joanne World Tour​. Les monsters français qui comptaient assister à son show les 20 et 21 février à l' AccorHotels Arena de Paris devront donc se contenter d’un remboursement, à réclamer à partir du 6 février.

« Malheureusement, Lady Gaga souffre de douleurs aiguës qui l’empêchent matériellement de se produire sur scène, a communiqué Live Nation, l’organisateur de ses concerts. Live Nation et Lady Gaga annoncent donc l’annulation des dix dernières dates européennes du Joanne World Tour. Lady Gaga a pris cette difficile décision la nuit dernière, en accord avec son équipe médicale. »

« Profondément désolée et attristée »

Le communiqué poursuit : « Elle est profondément désolée et attristée de ne pas pouvoir se produire devant ses fans européens, qui ont attendu si patiemment. Elle est entre les mains de professionnels de santé, qui travaillent en étroite collaboration avec elle afin de lui permettre de retrouver ses fans dans les années à venir. »

I love you, monsters ❤️ A post shared by Lady Gaga (@ladygaga) on Feb 2, 2018 at 11:14pm PST

La chanteuse a, pour sa part, ajouté : « Je suis tellement dévastée. Je ne sais pas comment décrire ça. […] J’aime ce spectacle plus que tout et je vous aime, mais tout cela n’est plus sous mon contrôle. Londres, Manchester, Zurich, Cologne, Stockholm, Copenhague, Pairs, Berlin et Rio, je vous promets que je reviendrai dans votre ville, mais pour l’instant, j’ai besoin de penser d’abord à moi-même et à ma santé. Je vous aime pour toujours. »