Une citation sur le sens de la vie faussement attribuée à Steve Jobs devient virale

Steve Jobs en juin 2011. — Paul Sakuma/AP/SIPA

« Chérissez vos proches », « l’argent ne fait pas le bonheur ». Voilà le message d’une citation devenue virale sur Facebook.

Ce serait les derniers mots prononcés par Steve Jobs.

Le PDG d’Apple n’a pas prononcé cette leçon de vie.

Le 5 octobre 2011, Steve Jobs s’éteignait à 56 ans des suites d’un cancer dans sa maison à Palo Alto, en Californie. Sept ans après le décès du fondateur d' Apple, une longue citation qui lui est attribuée circule sur Facebook. Ce post, qui distille une philosophie de vie, reproduirait les derniers mots de l’Américain. Il a été partagé plus de 95.000 fois et est accompagné de deux photos du PDG, visiblement affaibli par la maladie.

« J’ai atteint le sommet du succès dans le monde des affaires, est-il écrit dans le post. Aux yeux des autres, ma vie est un sommet de succès. Pourtant, à part le travail, j’ai peu de joie. Finalement, la richesse n’est qu’un aspect de la vie auquel je suis habitué. » Le post continue en distillant des conseils à un interlocuteur inconnu : « Chéris l’amour pour ta famille, pour ton conjoint, pour tes amis. (…) Tu vas te rendre compte que ton véritable bonheur intérieur ne provient pas des choses matérielles de ce monde. »

Le post s’achève sur une liste des « six meilleurs docteurs au monde ». SPOILER ALERT : il s’agit de « la lumière du soleil », du « repos », de « l’exercice physique », de « l’alimentation », de la « confiance en soi » et des « amis ».

FAKE OFF

On imagine difficilement Steve Jobs prononcer cette bien peu originale leçon de vie aux derniers moments de sa vie. Selon sa soeur, les derniers mots de l’informaticien ont simplement été « oh wow, oh wow, oh wow ».

« Les derniers mots de Steve, des heures plus tôt, ont été des monosyllabes, répétés trois fois, a confié Mona Simpsons lors d’une cérémonie en mémoire du PDG d’Apple. Avant d’embarquer, il avait regardé sa soeur Patty, puis pendant un long moment ses enfants, puis la partenaire de sa vie, Laurene, et ensuite au-dessus de leurs épaules, derrière eux. Les derniers mots de Steve ont été : oh wow, oh wow, oh wow. »

