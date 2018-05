Alexis Corbière publie une photo prise au Mondial 98 pour illustrer le succès de «La fête à Macron»

Faut pas pousser. Samedi soir la France Insoumise dressait un bilan très positif de « La fête à Macron ». Le parti politique affirme que le défilé a rassemblé pas moins de 160.000 personnes. Même si de son côté, la préfecture de police en compte 40.000, certains comme Alexis Corbière ont manifesté leur enthousiasme sur Twitter.

« Ils pourront dire ce qu’ils veulent, ce fut un extraordinaire succès… grâce à vous », écrit le député de Seine-Saint-Denis, en postant quatre photos de la manifestation. Enfin plutôt trois… Sur la dernière qui montre les Champs-Elysée bondés, pas besoin d’être Pythagore pour se rendre compte que même 160.000 personnes ne remplissent pas l’avenue. Des journalistes ont fait quelques recherches et se sont rendu compte que le cliché remontait à la Coupe du monde 98 après la victoire de la France…

Ce dimanche, Franceinfo a contacté Alexis Corbière pour lui demander quelques explications. Le député de la France insoumise a reconnu avoir fait une « erreur » en prenant « au premier degré une blague » faite par un de ses amis. Depuis, ce dernier a supprimé et remplacé son tweet par un nouveau « sans photo de 98 comme hier soir ! Oups. », précise-t-il. Oui, oups…

Encore des photos de la belle manif d'hier #LaFeteAMacron et des vrais (sans photo de 98 comme hier soir ! Oups...). On se retrouve le 26 mai encore plus nombreux ? pic.twitter.com/p7j9jL3v1L