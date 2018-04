Grève: Passe d'armes entre le porte-parole de LREM, Gabriel Attal, et Alexis Corbière

Gabriel Attal,à l'Assemblee nationale, le 1er février 2018. Jacques Witt — SIPA

Le porte-parole de LREM, Gabriel Attal, a appelé lundi à «sortir de la gréviculture», disant ne pas comprendre la grève à la SNCF sur une réforme « annoncée depuis un certain temps » et vu les « concessions » gouvernementales.

« Je ne comprends pas cette grève », qui va « être dure pour les Français », sur une « réforme annoncée depuis un certain temps, l’ouverture à la concurrence a été actée en 2015 et il n’y a pas eu de mobilisation à cette époque, et alors qu’il y a eu des concessions annoncées par la ministre » des Transports, a déclaré le député sur France Inter.

« Il y a une opposition de principe », estime Attal

Sur l’ouverture à la concurrence, « des annonces ont été faites, cela ne sera pas par ordonnances, il y a un calendrier nouveau », et « sur la portabilité des droits des salariés, c’est important ce qui a été annoncé » avec un « sac à dos social » pour les cheminots pouvant être transférés dans de nouvelles sociétés reprenant des lignes, a insisté Gabriel Attal.

La grève a été annoncée « avant même » que le plan du gouvernement ne soit dévoilé, a critiqué l’élu LREM des Hauts-de-Seine, pour lequel « il y a une opposition de principe, un conservatisme » face à une réforme qui sera « votée, adoptée ». A ses yeux, « l’important serait peut-être de sortir de la gréviculture ».

Des mots qui ont visiblement irrité le député de La France insoumise Alexis Corbière, qui l’a fait savoir sur Twitter.

Ce petit monsieur @GabrielAttal utilise donc le mot "gréviculture" pour mépriser ceux qui luttent poir défendre une haute exigence du service public. Ce terme "gréviculture" a été inventé et utilisé par les Le Pen père et fille. Dis moi tes références, je te dirai qui tu es... https://t.co/oqW0p2L8Ic — Alexis Corbière (@alexiscorbiere) April 2, 2018

Mais le principal intéressé a tout de suite riposté.

Votre obsession constante et inquiétante pour les Le Pen vous fait raconter n’importe quoi. D’où vient le terme ? De la CFDT : https://t.co/8GY6VOMrLz Bonne journée, immense monsieur ! https://t.co/yFQtzgxkQK — Gabriel Attal (@GabrielAttal) April 2, 2018

Gilles Le Gendre, porte-parole des députés LREM, a, lui, jugé sur FranceInfo qu'« une moitié de l’entreprise est entraînée dans une grève manifestement par des vocations jusqu’auboutistes ».