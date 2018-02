VIDEO. «Terriens du dimanche»: Alexis Corbière fond en larmes en pleine émission

C8 L’émission a diffusé un reportage dans lequel on pouvait voir le député de La France insoumise aux côtés des manifestants de Carrefour à Montreuil…

Alexis Corbière à une manifestation contre la réforme du Code du travail, le 19 octobre 2017, à Paris — ISA HARSIN/SIPA

Séquence émotion ou larmes de crocodile ? Alexis Corbière n’a pas caché son émotion sur le plateau des Terriens du dimanche, émission présentée par Thierry Ardisson, dimanche soir sur C8. Pour la première fois, la chroniqueuse Raquel Garrido apparaissait à côté de son conjoint, le député de La France insoumise de Seine-Saint-Denis.

>> A lire aussi : Alexis Corbière et Raquel Garrido seraient bien sur le point de quitter leur HLM

Après la diffusion du reportage dans lequel on pouvait le voir aux côtés des manifestants de Carrefour à Montreuil, Alexis Corbière a littéralement craqué.

.@AlexisCorbiere ému aux larmes du sort des salariés de #Carrefour sur le plateau de #LTD : « Il n'est pas tolérable que ces mecs soient licenciés. Il faut tout repenser ». #Bompard pic.twitter.com/oyXKHePjEe — Les Terriens ! (@lesterriens) February 11, 2018

« Il n’y a même pas besoin d’en parler »

Thierry Ardisson, également affecté par le document, lance : « Il n’y a même pas besoin d’en parler. » Et de poursuivre : « Si les gens qui sont devant leur téléviseur ne se rendent pas compte de l’injustice (…) et à quel point c’est scandaleux, ce que l’on vient de voir, ils n’ont qu’à fermer le téléviseur et regarder autre chose », tandis que le député essuie ses larmes sous le regard de sa compagne.