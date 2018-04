Envoyez-vous souvent des messages sur les assurances obsèques, sur les suppléments alimentaires, sur la question de savoir qui est la plus jolie entre Saasha et Clara ou sur un prêt trop avantageux pour être honnête ? Même si vous n’êtes pas spammeur dans l’âme, votre boîte mail vous réserve peut-être des surprises. Un grand nombre d’utilisateurs de Gmail, le service de messagerie de Google, se sont étonnés, le week-end dernier, de découvrir dans leurs "messages envoyés" un certain nombre de spams qu’ils n’avaient pas le souvenir d’avoir écrit.

« Ma messagerie a envoyé trois emails au cours de la dernière heure à une liste de dix adresses que je ne connais pas. J’ai changé mon mot de passe tout de suite après le premier, mais c’est arrivé encore », s’inquiète une internaute sur le forum d’aide de Gmail. D’autres utilisateurs affirment avoir eu le même problème, même ceux qui ont activé la « validation en deux étapes », censée offrir une sécurité renforcée.

Hey Alex, thanks for letting us know. Our engineering teams are aware of this and are working on a resolution :)