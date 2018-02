Escort-girl, yacht... L’enquête d'un opposant à Poutine entraînera-t-elle le blocage de YouTube et Instagram en Russie?

Les sites YouTube et Instagram seront-ils inaccessibles pour les internautes russes dans les heures à venir ? Une éventualité plausible selon l’agence de presse américaine Bloomberg News. À l’origine de ce possible blocage : une affaire rocambolesque impliquant un oligarque russe, l’actuel vice-Premier ministre et une escort girl.

Le 9 février dernier, l’opposant politique Alexeï Navalny a publié une vidéo-enquête sur sa chaîne YouTube dans laquelle il accuse l’industriel Oleg Deripaska et l’influent conseiller du Kremlin Serguei Prikhodko de corruption. La vidéo [disponible ci-dessous avec des sous-titres anglais] a été vue à ce jour plus de 4,8 millions de fois.

L’histoire aurait pu passer inaperçue. L’irruption en septembre dernier de plusieurs jeunes femmes déguisées en soubrette dans les locaux de l’organisation politique de Navalny a été l’élément déclencheur de cette enquête diffusée le 9 février. Parmi les protagonistes costumées : Anastasiya Vashukevich, escort girl, plus connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Nastya Rybka.

En épluchant le « guide de séduction d’oligarques » écrit par la jeune femme et son compte Instagram, Alexeï Navalny accuse le richissime homme d’affaires Oleg Deripaska d’avoir invité sur son yacht le haut fonctionnaire Sergei Prikhodko pour évoquer les relations américano-russes, tout en mettant à sa disposition des prostituées. Le militant, récemment interdit de concourir à la prochaine élection présidentielle russe, accuse également l’industriel d’avoir permis au conseiller du Kremlin d’acquérir une luxueuse propriété.

Dans un communiqué diffusé à l’agence Associated Press (AP), Oleg Deripaska a réfuté ces accusations qu’il qualifie de « mensongères » et « scandaleuses ». Vendredi, à la suite de la diffusion de cette vidéo, un tribunal régional a publié une injonction visant à supprimer « sept vidéos » YouTube et « quatorze posts » diffusés sur Instagram. Y compris ceux publiés par son ancienne maîtresse, Nastya Rybka.

