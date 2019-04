La vidéo se diffuse comme une traînée de poudre. Issue d’une caméra de surveillance d’un parking de Shanghai, on y voit une fumée blanche s’échapper d’une Tesla Model S à l’arrêt, avant qu’une explosion très forte ne se produise et entraîne l’incendie du véhicule.

Good or bad, negative or positive I will post anything about Tesla or EVs in China. This happened today in Shanghai, China 🇨🇳 1st generation Tesla Model S caught Fire 🔥 underground car park.#Tesla #TeslaChina #ModelS #Fire #China #Shanghai #特斯拉 #中国 $TSLA pic.twitter.com/HOwMcvulV1