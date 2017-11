Tennis: «Inacceptable et de mauvais goût», l'ATP s'excuse pour sa cérémonie sexiste lors des Next Gen Finals

Taylor Fritz,Daniil Medvedev,Borna Coric,Karen Khachanov,Reilly Opeelka et Stefan Kozlov lors de la présentation du tournoi Next Gen ATP, le 7 mars 2017 aux Etats-Unis. — CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Pardon pour ce malaise. L’ATP a publié un communiqué ce lundi pour s’excuser après la polémique née du procédé du tirage au sort des poules des Next Gen ATP Finals, le tournoi qui réunit les meilleurs joueurs de moins de 21 ans du circuit mondial, dimanche à Milan. Pour déterminer s’ils allaient appartenir à la poule A ou la poule B, les joueurs devaient choisir une femme, qui les emmenait ensuite sur le podium avant de dévoiler la lettre dessinée sur une partie de leur corps.

The ATP NextGen Milan draw ceremony made players select models to determine their groups. Stunningly uncomfortable, cringeworthy and trashy. pic.twitter.com/g63OfK5IOK — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) November 5, 2017

« L’ATP et Red Bull s’excusent pour l’offense causée, est-il écrit dans le communiqué, relayé par le site de l’Equipe. L’intention était d’intégrer à la cérémonie le riche héritage de Milan en tant que capitale de la mode. Cependant, le déroulement de la cérémonie était inacceptable et de mauvais goût. Nous regrettons sincèrement et nous vous assurons que rien de tel n’arrivera plus à l’avenir. »

Plusieurs personnalités du tennis, comme Amélie Mauresmo (« une honte »), la mère d’Andy Murray, Judy (« horrible ») ou Alizé Cornet, avaient vivement réagi à la vue de cette vidéo.