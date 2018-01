VIDEO. Nantes-PSG: Le tacle lunaire de l'arbitre Tony Chapron sur Diego Carlos (avant de lui coller un rouge)

Tony «Sagat» Chapron — Twitter

C’est un geste d’humeur qui devrait coûter cher à Tony Chapron, l’arbitre de Nantes-PSG. On vous fait le topo. Sur un contre mené par Mbappé, Diego Carlos revient à grandes enjambées vers sa surface dans l’optique de fondre sur l’attaquant parisien. Devant lui, l’arbitre essaye de suivre, mais va forcément moins vite. Diego Carlos ne le voit pas, heurte sa jambe et le fait tomber. Toujours au sol, Chapron se retourne et se permet d’adresser un léger coup de pied sur la cheville du Nantais. Le low-kick n’est pas violent mais l’intention est là.

je chiale sa mere , chapron ma buté pic.twitter.com/r9lyQbQg4A — Philou (@philousports) January 14, 2018

La suite est non moins ubuesque. Chapron adresse un second jaune à Diego Carlos et accorde un coup-franc au PSG… pour sa propre chute, donc. Ce sera sans conséquence sur le score de la rencontre, remporté 1-0 par Paris. Pas sûr en tout cas que Chapron s’en sorte indemne. En zone mixte à la Beaujoire, l’affaire fait déjà grand bruit. Ça promet pour la suite.