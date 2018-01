Nantes-PSG: Paris s'impose dans la douleur à la Beaujoire... Revivez le live du match...

Il est enfin de retour, et forcément pour jouer un mauvais tour. Edinson Cavani retrouve sa place dans le onze de départ parisien après avoir pris son temps pour revenir de vacances, ce qui n’a d’ailleurs pas manqué de faire parler en interne. Bref, ça tombe bien, Paris va en avoir besoin pour briser la troisième meilleure défense de Ligue 1. D’autant plus que, figurez-vous, Neymar est forfait pour ce déplacement à la Beaujoire. On ne va pas non plus plaindre Unai Emery, qui alignera une attaque Di Maria-Mbappé-Cavanin excusez du peu. Pour autant, la victoire n’est pas assurée. A l’image de Montpellier, les hommes de Ranieri ont tout pour embêter les meilleurs. Y compris les meilleurs des meilleurs.

>> Rendez-vous à 20h45 pour le début de ce live