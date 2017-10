QUIZ. OM-PSG: Classique, clasico ou les deux?

FOOTBALL On parie que vous n'aurez pas 10/10. Pas du premier coup...

Classique ou clasico? — SIPA (montage WP)

On vous voit déjà venir. Non, il ne s’agit pas de comparer intrinsèquement les deux affiches. Il faudrait être aveugle pour ne pas comprendre qu'OM-PSG est une affiche autrement plus intéressante que la rivalité opposant les deux meilleurs clubs mondiaux de ces dernières années.

Blague à part, si l’on met de côté la question du niveau des deux affiches, on se rend compte que classique et clasico ont pas mal en commun en ce qu’ils regorgent d’anecdotes et curisoités en tous genres. Bastons, trahisons, humiliations… il y en a eu en Espagne comme en France. Reste maintenant à savoir si vous réussirez à contextualiser correctement ces péripéties. Le niveau de difficulté est estimé à facile-moyen par la commission des quiz de 20 Minutes. Tout score inférieur à 5 est de ce fait difficilement tolérable.