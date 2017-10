OM-PSG: Mbappé a hâte de vivre son premier classico (mais ne veut rien d'autre qu'une victoire)

Mbappé do Brasil — FRANCK FIFE / AFP

Kylian Mbappé a beau avoir déjà joué plusieurs fois (et marqué un but) au Vélodrome en 2017, il a hâte d’en découdre. Pour cause, ce déplacement en terres marseillaises sera pour lui le premier en tant que joueur du Paris Saint-Germain, et donc le premier classico. Un cap, une péninsule, tout ça…

⚽️ But tout en finesse de Mbappé ! Likez votre #ActionLumineuse du match et gagnez des places pour la finale #OMASM #EclaireMonClub pic.twitter.com/i6Jtux1JeH — francetvsport (@francetvsport) March 1, 2017

Autant dire que le gamin risque d’être survolté à l’occasion. Il a en tout cas fait part de son enthousiasme avant de croiser le fer avec le rival phocéen, sur le site du PSG.

« C’est mon premier Classico, je suis impatient. Ce sera forcément un beau match, mais on va là-bas pour gagner. Il ne sera beau que si on gagne, c’est à nous de faire tout ce qu’il faut pour se rendre le match le plus simple possible et pour revenir avec la victoire à Paris. »

Bref, jouer un classico c’est bien, le gagner, c’est encore mieux. Et puis Mbappé le sait, le rapport de force penchant nettement en faveur pour les Parisiens, ces derniers ont le devoir de revenir du Vélodrome avec un résultat. « Ces dernières années le Paris Saint-Germain a pris le dessus. Mais là-bas ce sera un match spécial, il faudra vraiment être concentré. Il faudra rester sérieux surtout, et donner le meilleur de nous-mêmes, c’est un match important pour nos supporters, on a assez de qualité pour revenir avec les trois points », a-t-il insisté.

Au bon souvenir de Ronaldinho

Supporter du Paris Saint-Germain depuis sa plus tendre enfance, Mbappé a fini par parler du classico qui l’avait le plus marqué. On s’attendait à ce qu’il nous balance du Pauleta, ce qui eut été un peu plus en adéquation avec son âge, mais non. Il se souvient de Ronaldinho.

« Mon premier souvenir de Classico, c’est celui où Ronaldinho brille au Parc des Princes, une victoire 3-0. Il marque sur penalty, puis ce coup franc… et ses gestes techniques, c’était tout simplement impressionnant », a-t-il conclu.