Le plus tranquillement du monde, Kurzawa offre un maillot au beau milieu du périph' parisien. — Capture d'écran @layvinkurzawa

Qui a dit que le périph' parisien était un endroit sombre et lugubre où tout espoir de vie disparaît sitôt qu’on y entre ? Bon, en vrai, c’est quand même un peu le cas pour la plupart des automobilistes. Mais il y a des exceptions. Vendredi, l’un d’entre eux a croisé un certain Layvin Kurzawa sur le boulevard périphérique et il en a profité pour essayer de gratter un maillot.

L’idée était belle, l’audace aussi, mais il y avait quand même peu de chance pour que le latéral gauche duPSG se trimballe avec une liquette du club avec lui. Et bien détrompez-vous, Kurzawa avait ça sous la main. L’échange s’est donc fait tout naturellement, par fenêtres interposées, au beau milieu de la circulation. Mais que fait la police ?

A.L.G.