Neymar: Le PSG réagit à la plainte du Barça et «regrette l'attitude» du club catalan

Neymar et le président Nasser Al-Khelaïfi, lors de la présentation du nouveau joueur du PSG, le 5 août 2017. — Kamil Zihnioglu/AP/SIPA

Court, net et précis. Le Paris Saint-Germain ne s’est pas étalé sur 36 pages pour répondre à la painte déposée par le FC Barcelone contre Neymar pour non-respect de contrat de la part de ce dernier. Le Barça réclame 8,5 millions d’euros au titre des dommages et préjudices ; et 10 % supplémentaires pour les intérêts.

Réaction du club suite au communiqué de presse du FC Barcelone concernant @NeymarJr.https://t.co/X6sfns7Jwx — PSG Officiel (@PSG_inside) August 22, 2017

Le PSG et Neymar assurent avoir respecté leurs engagements

« Le Paris Saint-Germain a pris connaissance, avec surprise, du communiqué de presse publié ce jour par le FC Barcelone annonçant l’introduction d’une procédure judiciaire en Espagne à l’encontre de son ancien joueur Neymar Jr. et indiquant qu’à défaut de paiement par Neymar Jr. des sommes qui lui sont ainsi réclamées par son ancien club, le Paris Saint-Germain devrait en assumer solidairement la charge », a commencé le club de la capitale. Et de conclure :

« Le Club rappelle que, tout comme Neymar Jr., il a strictement respecté l’ensemble des lois et règles applicables et ne peut que regretter, à nouveau, l’attitude du FC Barcelone. »

Un partout, balle au centre. Quand on voit que les bisbilles autour du transfert de Neymar de Santos au Barça ne sont pas encore réglées, on se dit qu’on va en avoir encore pour quelque temps avec celui du Barça au PSG…