FOOTBALL 235 parieurs avaient misé sur ce score pourtant bien improbable...

Vous en voulez encore ? Vous en redemandez ? Oui ? C’est bien normal. Les très grands matchs se distinguent par leur capacité à s’inscrire dans la durée. Et il faut croire que le 4-0 du PSG contre le Barça continue de générer un flot d’émotions à J + 1, que ce soit chez nous ou dans la péninsule. C’est donc l’heure de faire le « zapping » des dix conneries post-soir de Ligue des champions qui ont fusé sur Twitter et les internets en général.

Les 235 parieurs fous de PSG-Barcelone

C’est le retour du grand marronnier des parieurs fous. La FDJ a recensé 235 individus qui avaient misé sur le 4-0 du PSG contre le Barça. Au total, ça fait 96.100 de gains pour seulement 961 euros mis sur la table. Soit des mises d’un peu plus de quatre euros en moyenne. Un moindre risque pour une gigantesque récompense.

le patron du bar où je regarde le match avait parié 10€ sur la victoire 4-0 du Psg, il a gagné 1000€, grosse tournée générale #PSGBAR pic.twitter.com/NFtvN1k5Gj — Théo (@tolprb) February 14, 2017

José Mourinho a préféré… regarder Saint-Etienne-Lorient

Interrogé sur la performance parisienne au Parc des Princes lors de la conférence de presse d’avant-match contre les Verts en ligue Europa, le technicien portugais a répondu, très sérieux, en français : « Je n’ai pas vu, j’ai vu Saint-Etienne-Lorient. » Une certaine idée de l’enfer.

Kimpembe qui ridiculise l’attaque du Barça

Inoubliable, incroyable, improbable, et encore plein de trucs en « able ». Pour son bizutage, Presnel Kimpembe s’est offert Lionel Messi et Luis Suarez sans sourciller. De quoi inspirer quelques montages mémorables à des twittos bien inspirés.

Mdr il cache bcp de chose dans sa poche Kimpembe pic.twitter.com/2IR1bW1tdD — La Honda (@LaHondaa_) February 14, 2017

Presnel Kimpembe prend son petit-déjeuner. pic.twitter.com/UlxcJ2yd3O — Capitaine Pyjama (@alaculotte) February 15, 2017

Marcelo Bielsa était en tribunes

Bielsa au Losc, c’est fait ou pas ? On n’y comprend plus rien. Le seul truc qu’on sait à propos du Loco, c’est qu’il était au Parc des Princes pour assister au match de l’année. Et il a dû prendre son pied en voyant son disciple Unai Emery prendre le dessus sur les Blaugranas. A moins qu’il n’observait le PSG en vue de la saison prochaine, qui sait ?

A la question de savoir s'il allait devenir coach du #LOSC, #Bielsa a répondu en français :"Si tout se passe bien" #PSGFCB #OM pic.twitter.com/evNq7Qkm3O — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) February 15, 2017

Le dribble du souverain Rabiot sur Messi

Le roi Rabiot a été monstrueux mardi soir. Nos confrères de L’Equipe lui ont collé un 9/10 et la footosphère est tombée en admiration devant les qualités physiques, tactiques et techniques du jeune milieu français. Et devant son petit-pont indécent sur Lionel Messi. RIP.

« Matuidi femme »

Oui, on vous voit venir. « C’était sûrement une erreur de son Community Manager. Blaise Matuidi doit avoir des photos de sa femme sur son portable. » Tout ceci est fort probable. Il n’empêche que la publication sur Twitter de la très maladroite capture d’écran de Blaise Matuidi pour rendre hommage à sa douce à l’occasion de la Saint-Valentin nous a bien fait rire. On salue au passage le troll de Maître Gims.

ptdrr Matuidi il a tapé "matuidi femme" dans la barre de recherche jsuis mort 😭 pic.twitter.com/f1LwGwkB06 — Oulivier (@OulivierJirou) February 15, 2017

Everyday is like a Valentine's Day with you❤️ @ilovebilou #mafemme #mercigoogleimage #laflemmedechercherunephotodansmontel #soutientablaiseMatuidi #PSG A post shared by MAÎTRE GIMS (@maitregims) on Feb 14, 2017 at 7:14pm PST

beIN Sports éclate ses records d’audience

Le bonheur des uns fait le bonheur des autres, c’est bien connu. Près d’un an après avoir établi un nouveau record à l’occasion du quart de finale retour de Ligue des champions contre Manchester City (défaite 1-0) avec un pic à 1.692.000 téléspectateurs, beIN Sports a battu un nouveau record : un pic à 1.824.000 a été enregistré au cours de la rencontre. Solide.

MERCI de votre fidélité les amis 👍

À ce soir 19h30 @beinsports_FR pour la suite de la @ChampionsLeague 🏆 pic.twitter.com/Lg1yYJhb9i — Alexandre Ruiz (@alexandreruiz) February 15, 2017

Les Parisiens matent la rediffusion du match en salle de massage

Les séances vidéo, aussi chiantes soient-elles pour les joueurs, occupent une place centrale dans la méthode Emery. Mais on ne va pas se cacher, cette séance TV improvisée en salle de massages a plutôt été bien reçue par les joueurs du Paris Saint-Germain. On se demande bien pourquoi…

Quand tu te revisionnes pour le plaisir #PSGFCB 👌 pic.twitter.com/gZRqBKj9Iv — PSG Officiel (@PSG_inside) February 15, 2017

Le complot du Barça contre Luis Enrique

« Les joueurs-clés sont déçus par Luis Enrique. Ils pensent qu’il est incapable de relever l’équipe et de trouver des solutions », apprend-on de la Cadena COPE espagnole, qui explique que le vestiaire du Barça a déjà plus ou moins lâché l’entraîneur depuis « un certain temps ». En Angleterre, le Telegraph parle déjà de Sampaoli comme du futur entraîneur du Barça.

Lionel Messi au PSG ?

« Messi ? Il ne faut jamais dire jamais. » Patrick Kluivert a relancé le dossier Messi au moment où on s’y attendait le moins, et où on le voulait le moins. Bah quoi ? Qui a besoin d’un quintuple Ballon d’Or quand il dispose de Di Maria, Cavani et Draxler ?

