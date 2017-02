Lyon

FOOTBALL L'entraîneur portugais a régalé avec la punchline du jour, avant d'affronter les Verts jeudi en Ligue Europa. La réponse de Christophe Galtier vaut aussi le détour...

José Mourinho, lors du dernier entraînement avant le 16e de finale de Ligue Europa, ce mercredi. - Oli SCARFF / AFP

A Manchester, Jérémy Laugier

Le temps passe mais ça reste toujours un moment spécial de retrouver José Mourinho en conférence de presse. Interrogé sur l’incroyable déroulement du premier 8e de finale de Ligue des champions la veille au Parc des Princes, l’entraîneur de Manchester United a comme souvent fait halluciner toute l’assemblée. « Hier soir, je n’ai pas regardé le match entre le PSG et le FC Barcelone. Pourquoi ? C’est très simple : je regardais le match entre Saint-Étienne et Lorient. »

Définitivement un homme de goût d’avoir privilégié l’éclatant succès stéphanois (4-0) de dimanche, marqué par les débuts remarqués de son jeune compatriote Jorginho (1 but et 1 passe décisive). Bon, plus sérieusement, le coach portugais a tenu à bien analyser le jeu de son prochain adversaire en Ligue Europa, jeudi (21h05) à Old Trafford.

« Monsieur Mourinho a aussi vu un match où il y a eu quatre buts »

« J’ai regardé PSG-Barcelone pendant mon dîner de Saint-Valentin avec mon épouse, a répondu Christophe Galtier un peu plus tard, avec autant de malice. Elle était très heureuse de voir cette victoire française en Ligue des champions. Si Monsieur Mourinho a regardé Saint-Etienne-Lorient, il a aussi vu un match où il y a eu quatre buts. C’est la seule similitude qu’il peut y avoir entre ces deux matchs. » Qu’il cache bien son jeu, l’entraîneur stéphanois.

