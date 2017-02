Sport

FOOTBALL La raclée infligée par le PSG au FC Barcelone a gagné sa place au panthéon parisien…

Marquinhos et Cavani, heureux - Francois Mori/AP/SIPA

« Je crois qu’après avoir vu ça, on peut mourir tranquille », disait Thierry Roland au coup de sifflet final du légendaire France-Brésil de 1998. On n’ira pas jusqu’à dire que le 4-0 infligé par le PSG au Barça mardi soir a déchaîné les mêmes émotions que 19 ans plus tôt, vu qu’il ne s’agit « que » de la victoire d’un club, qui plus est en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, aussi prestigieuse soit-elle… Mais quand même. Il ne faut pas s’y tromper, cette rouste restera dans les annales.

PSG – Barcelone : Quel panard les amis, mais quel panard de fesser le Barça comme ça https://t.co/dCKAQMj7Vp pic.twitter.com/H6JsZA4zEg — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) February 14, 2017

Seul l’avenir le confirmera, mais ce succès hivernal sera sans doute pour cette génération de supporters parisiens ce que le PSG-Real Madrid de 1993 (4-1) ou le PSG-Rapid de Vienne de 1996 étaient à leurs aînés : un futur souvenir de vieux footeux nostalgique qui sera transmis avec bonheur à la génération suivante.

Car sans oublier les cultissimes victoires du Paris de Blanc sur le Chelsea de Mourinho, plusieurs facteurs nous laissent croire que ce 4-0 est LA grande victoire du PSG version QSI :

Le monde du football ne donnait pas cher de la peau du PSG au coup d’envoi de la rencontre.

Le FC Barcelone était devenu, en l’espace de trois ou quatre ans, la bête noire parisienne.

Il y a eu des buts dingues (coucou Di Maria)

Le fait d’avoir le meilleur trio d’attaquant face à soi et de le maîtriser sans prendre le moindre but.

Le grand baptême d’un titi parisien en C1 (Kimpembe) qui dégoûte à l’occasion le meilleur joueur du moment.

L’électricité dans les tribunes, avec le retour de l’ambiance des folles soirées européennes au Parc des Princes.

Le Parc s'était mis sur son 31 pour ce PSG-Barcelone - Francois Mori/AP/SIPA

Pour les joueurs et le boss, c’est une soirée de folie

N’allez en tout cas pas demander à Thomas Meunier - qui a dû se coltiner Neymar toute la soirée - de minimiser l’exploit accompli par la bande à Emery. « On a vaincu, quand même, le grand Barça. Ce n’est pas rien. 4-0 ! Avec la manière et beaucoup de personnalité », s’est-il satisfait en zone mixte. Et Blaise Matuidi de compléter :

« Il y a beaucoup de joie, on est vraiment très heureux, content du résultat. On a fait un match exceptionnel, c’est le match presque parfait, parfait on va dire parce que si tu mets quatre buts, que tu n’en prends pas, c’est une super soirée. »

Au rayon jubilation post-raclée du soir, le boss Nasser Al-Khelaifi n’est pas non plus en reste : « Vraiment, ça a été un très grand match. Quand tu joues comme ça, c’est magnifique. C’est une des meilleures soirées au PSG », s’est extasié l’homme qui s’efforce de rêver plus grand depuis 2011 en dépit de nombreuses déceptions en Ligue des champions (dont quelques-unes contre le Barça).

La mi-temps d’un grand match

Bien sûr, le récital de mardi ne pourra être pleinement savouré par les Parisiens que si le match retour au Camp Nou ne tourne pas au fiasco. C’est le score final qui compte. Et comme l’ont martelé tous les Parisiens, de Nasser à Emery en passant par Matuidi : « On a fini la première mi-temps, il reste la seconde à Barcelone. »

90 minutes de souffrance avant de passer très certainement à postérité. Les chiffres nous dirigent vers un tel scénario. Jamais, depuis la création des coupes d’Europe, une équipe n’a réussi à renverser la vapeur après avoir perdu 4-0 au match aller.

