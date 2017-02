Sport

FOOTBALL Le Français aurait plutôt reprocher gentiment à l'Allemand d'avoir payé le restaurant pour tout le monde avant PSG-Lille...

Julian Draxler et Blaise Matuidi à l'entraînement. - CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

J.L.

C’est une vidéo filmée par Kimpembé et pas assez vite effacée qui a fait beaucoup parler mercredi. On y voit Blaise Matuidi et Julian Draxler engagés dans une vive discussion, où l’on entend clairement le Français insulter l’international allemand («connard, va»), dans une posture qui hésite entre l’embrouille véritable et l’agressivité feinte.

Le milieu français, par ailleurs très proche du nouveau venu dans le vestiaire, a tenu à démentir toutee altercation verbale avec Draxler sur les réseaux sociaux. Une version confirmée par l’Equipe du jour, qui explique que le milieu de terrain français aurait en fait reprocher à son équipier d’avoir payé la note du restaurant pour tout le groupe la veille de PSG-Lille, sur le ton de la boutade. C’était plutôt sympa, en effet.

Impossible de penser que je puisse tenir les propos que l'on m'attribue envers @Julian_Draxler qui est devenu un ami #respect #brotherhood pic.twitter.com/tUiQZTzlBD — Blaise Matuidi (@MATUIDIBlaise) February 8, 2017

