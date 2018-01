VIDEO. Vietnam: Vietjet Airlines s'excuse après avoir envoyé des femmes dénudées dans un avion de jeunes footballeurs

Nguyen Thi Phuong Tha, la présidente de Vietjet Airlines, le 10 novembre 2015. — MARWAN NAAMANI / AFP

La compagnie low-cost Vietjet a déclenché une tempête au Vietnam ce week-end après avoir envoyé des mannequins en petite tenue dans l'avion de l'équipe nationale de football des moins de 23 ans et a dû s'excuser. Après un match perdu qui a déchaîné les foules dans le pays communiste, l'équipe défaite face à l'Ouzbékistan a eu la surprise de faire le vol de retour avec plusieurs jeunes femmes en petites culottes, couvertes de paillettes pour certaines.

Les photos de ces mannequins dans les allées de l'avion ont inondé la toile dimanche, forçant Vietjet à s'excuser. Le groupe a expliqué que c'était un «mouvement improvisé» et non une stratégie de marketing réfléchie. Il a précisé que «le personnel concerné» avait été sanctionné.

Sur l'une des photos, très commentée sur les réseaux sociaux, on y voit un jeune footballeur, qui semble être très mal à l'aise, alors qu'une mannequin en culotte rouge et petit haut argenté l'enlace.

Lancée en 2011, cette compagnie aérienne avait été sanctionnée en 2012 pour avoir organisé un défilé de bikinis à bord d'un de ses avions pour l'inauguration d'une nouvelle ligne intérieure. «La décision de Vietjet était vraiment grossière, de très mauvais goût et offensante pour l'équipe, les fans et même ses passagers», s'indignait sur Facebook, parmi une foule d'internautes, Nguyen My Linh.

Dimanche, à leur retour au Vietnam, les joueurs ont reçu un accueil digne de rock stars. Des centaines de fans étaient descendus dans les rues avec des drapeaux vietnamiens pour les apercevoir.