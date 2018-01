Avec la défaite lyonnais à Bordeaux en fin d'aprem, ce match, qui avait déjà une sacrée gueule, gagne encore un peu en folie. Pourquoi ? Bah parce que l'équipe qui s'imposera ce soir (s'il y en a une, bien sûr) sera seule deuxième de Ligue 1 derrière le PSG. Cette course à la seconde place entre l'OL, l'OM et Monaco est d'ores et déjà délicieuse à suivre et on devrait assister à un gros, gros, gros match ce soir. Et puis après la saucée que s'était mangée les Marseillais au match aller (6-1), vous pouvez être sûr qu'il y aura comme un air de revanche dans l'air au Vélodrome ce soir. Vous l'avez compris, on a hâte d'y être et on croise les doigts pour que le jeu soit à la hauteur de l'enjeu.

>> On se retrouve sur les coups de 20h30 pour se mettre tous ensemble tout doucement dans le bain (et ceci n'est pas une proposition à caractère sexuel, entendez-moi bien. De toute façon j'ai qu'une douche chez moi).