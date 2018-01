Rennes-Angers: Après sa victoire à Lille, le Stade Rennais veut regarder devant

L'entraîneur du Stade Rennais Sabri Lamouchi, ici lors du match au Roazhon Park face à l'Olympique de Marseille le 13 janvier. — AFP

Le Stade Rennais est 9e, à six points du FC Nantes, 5e de Ligue 1.

Les Rennais ont pris le bon wagon en s’imposant à Lille (1-2) mercredi.

Ils tenteront de poursuivre leur remontée par la réception d’Angers samedi soir.

Le Stade Rennais de Sabri Lamouchi saura-t-il se défaire de son image imprévisible ? On le saura samedi soir. Forte de sa victoire arrachée en fin de match mercredi soir à Lille, l’équipe bretonne tentera d’enchaîner avec la réception d’Angers samedi au Roazhon Park.

Il aura fallu 1 337 minutes de jeu chez les pros à James Léa Siliki pour ouvrir son compteur but avec le Stade Rennais. #LOSCSRFC https://t.co/NcgbnnXuog — ROUGEmémoire 🔴⚫SRFC (@ROUGEmemoire) January 17, 2018

Grâce à leur succès au stade Pierre-Mauroy, les Rennais ont accroché le bon wagon et pointent à la 9e place. Après avoir affronté consécutivement Paris, Monaco puis Marseille, les Rennais veulent profiter des mois de janvier et février plus cléments pour engranger des points. « Il y a deux championnats dans ce championnat. Vous faites deux trois bons résultats, et vous n’êtes pas loin derrière les quatre premiers », estime Sabri Lamouchi.

« Il nous faut juste retrouver la confiance »

L’entraîneur breton espère que la victoire à Lille aura la même vertu que lors de la phase aller. Après son succès face aux Nordistes, l’équipe alors entraînée par Christian Gourcuff avait enchaîné par trois victoires acquises à Dijon, Montpellier et face à Bordeaux pour amorcer sa remontée au classement. « J’ai un effectif riche, de qualité et j’ai eu la chance d’avoir de bons résultats au début. On va en refaire. Il nous faut juste retrouver la confiance, la fraîcheur, et les résultats suivront », promet le coach.

Savoir que Nantes va finir devant nous en janvier, ça fait mal. Beaucoup de mal à voir comment on peut les rattraper. #srfc — Clément Gavard (@Clem_Gavv) January 17, 2018

La victoire acquise dans la douleur mardi a fait beaucoup de bien. Relégué à six points du FC Nantes et de la 5e place, le Stade Rennais n’a visiblement pas tiré un trait sur le championnat. « On regarde derrière, devant. Le championnat dans le milieu de tableau est très disputé. Le premier qui fait une fausse note sera en difficulté. On va essayer d’aller chercher Nantes, tout faire pour bien finir », promet le défenseur Joris Gnagnon.

Face à Angers, qui s’est relancé en battant Troyes mercredi, les Rennais espèrent ne pas rechuter pour leur 5e match en 15 jours. « En première partie de saison, on a parfois fait de gros matches. On se disait qu’on était revenus, avant de retomber. Aujourd’hui, on retrouve une certaine stabilité », poursuit le défenseur. « Si on bat Angers, on pourra voir la suite plus tranquillement », déclarait le capitaine et buteur Benjamin André après le match à Lille.