«J’ai rien contre les personnes de petites taille», on a parlé au plus gros chambreur du week-end (et c'est pas Fekir)

Yoann Barbet la légende — Capture d'écran

Yoann Barbet joue en D2 anglaise à Brentford.

Il est devenu célèbre ce week-end en chambrant un adversaire.

Pour nous, ce week-end de foot restera celui de Nabil Fekir. Pour le reste du monde, c’est un autre français le héros-chambreur du moment. Il s’appelle Yoann Barbet, a 24 ans, joue en D2 anglaise à Brentford et a fait le tour du monde en ridiculisant un adversaire un peu moins grand que lui lors de la rencontre face à Leeds.

La vidéo a fait le tour du monde. « 135k retweets et 251k likes », nous assure-t-il sur le réseau social avant de répondre à notre coup de fil. Bref, voici l’histoire marrante d’un bon gros buzz. Voici pourquoi on aime tant Internet. Et le foot.

Ta vie a changé depuis ce week-end ?

(Rires) Non, elle a pas changé, c’est juste que ça fait un buzz mondial et que je ne m’attendais pas du tout à ce que ça prenne cette ampleur. Mais il n’y avait rien de méchant dans ce geste. Je n’ai rien contre ce joueur et contre les petites personnes en général. On s’est accroché un peu avant cette scène et y a eu quelques noms d’oiseaux. J’ai répondu de cette manière-là, c’était peut-être pas la meilleure des manières, mais c’est venu comme ça.

Justement, tu peux nous raconter l’incident. Tu le connaissais d’avant ?

Non. C’est un joueur espagnol (Samu Saiz) avec qui j’ai eu un petit accrochage deux minutes avant, je venais de marquer le but du 2-1 et il restait cinq minutes. Il avait le ballon dans les mains et il y avait touche pour nous. Il me l’a envoyé pour que je joue vite et j’ai fait exprès de le rater. Du coup, il m’a insulté en espagnol et puis il est venu vers moi de manière agressive pour me mettre un coup d’épaule histoire de me faire tomber. Mais je ne suis pas tombé et j’ai fait ce geste, je sais pas trop ce qui m’a pris.

Tu mesures combien ?

1,87m, et lui 1,74m.

3, 2, 1... Impact - SIPA

Tu as reparlé avec lui après le match ?

J’ai voulu aller le voir pour se serrer la main mais il n’a pas voulu. On s’était déjà serré la main sur le moment, car on a pris tous les deux un jaune. Après, je comprends aussi sa réaction, ils sont pas bien ce moment et ils perdent dans les 5 minutes, ce chambrage tombait peut-être mal…

>> A lire aussi : Chambrage de Fekir: Manque-t-on de bienveillance envers nos (jeunes) joueurs?

En France aussi on a eu une grosse affaire de chambrage ce week-end…

Avec Fekir, ouais. J’étais pas dans la provoc’, c’était instinctif entre lui et moi après un duel… Ça a fait rire les gens, j’espère que personne ne va le prendre dans le mauvais sens. C’est un match de foot et il y a énormément de chambrages dans le foot. Je suis un chambreur et je me fais chambrer, je suis sûr qu’un jour ça va se retourner contre moi. Et si on me le fait, je l’accepterais en rigolant.

Tu l’avais déjà fait avant ?

Non pas du tout, en tout cas que je m’en souvienne. Peut-être avec des potes, mais sur le terrain c’était quelque chose d’instinctif.

Il ressemble à quoi ton fil Twitter depuis dimanche ?

Je reçois des notifications dans tous les sens, on me mentionne un peu partout. Ça se calme un peu aujourd’hui mais j’arrivais même pas à ouvrir mes notifications. Ça a été repris un peu partout, GQ, Marca, c’est passé sur la Sky (grande chaîne anglaise). Le monde entier me découvre par ce geste, bon j’aurai préféré qu’on me découvre par mes qualités footballistiques mais bon (rires).

Yoann Barbet - All The Angles https://t.co/kJSQxQpp4u — Brentford FC Chat (@BrentfordFCChat) November 5, 2017

Tu penses qu’il y aura une célébration Yoann Barbet dans le prochain Fifa ?

Ce serait drôle. Des gens m’ont demandé si je ferais la célébration si je marque, mais je pense pas. J’ai pas envie que ce soit mal interprété. C’était vraiment pas contre le joueur, il n’y a rien d’arrogant.