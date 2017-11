Oui, on doit l'avouer, on ne connaissait pas Yoann Barbet avant ce week-end. Et pourtant, ce joueur français exilé à Brentford, en deuxième division anglaise, semble être un mec marrant. En tout cas, il est devenu une star en Angleterre après avoir chambré un adversaire avec qui il s'est légèrement frité lors de la victoire de son équipe face à Leeds (3-1).

La scène est drôle: le type de Leeds vient lui chercher des noises mais lui arrive à peine au menton. Barbet réagit en faisant semblant de regarder au loin sans voir l'adversaire, juste devant lui. La vidéo devient rapidement virale: ce dimanche matin à midi, elle a déjà près de 55.000 retweets. Et Yoann Barbet est désormais un nom que l'on connait.

Fantastic team performance tonight, great result and great atmosphere as always !

Thanks for you support 🙌🙌 — YoannBarbet (@BarbetYoann) November 4, 2017

B.V.