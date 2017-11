Et si Zizou sautait? On vous raconte à l'avance les derniers mois de Zidane au Real Madrid

Zizou, une histoire française — SIPA

C'est l'histoire d'un homme qu'on croyait intouchable devenu chômeur. C'est l'histoire d'une idole devenue moins que rien. C'est l'histoire d'un winner déçu par les turpitudes d'un monde sans foi ni loi dans lequel il ne se reconnaît tout simplement plus. Le Real Madrid a perdu salement mercredi face à Tottenham, et on commence à s'inquiéter pour notre Zizou national. Plus que ça même. Parce que nos cerveaux malades ont déjà imaginé le pire pour le coach du Real. Une chute vertigineuse en moins de quatre mois. Une histoire tragique, mais essentielle pour comprendre la société actuelle. Un document 20 Minutes.