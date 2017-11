VIDEO. Ligue des champions: Zidane «n'est pas inquiet», mais son Real Madrid ne ressemble plus à rien

Marcelo n'est plus que l'ombre du meilleur latéral du monde. — Redma/ProSports/Shutter/SIPA

L’honnêteté oblige à préciser que le Real Madrid n’a pas été servi par la chance, mercredi soir à Tottenham, battu 3-1 avec un but hors-jeu et une frappe qui allait dans les bras de son gardien avant d’être déviée. Mais c’était le genre de coups du sort qui n’affectaient pas l’équipe de Zidane jusque très récemment. Désormais presque condamné à la 2e place du groupe et très loin du Barça en Liga (8 points), le Real est très loin du niveau qui l’a vu gagner tous les titres possibles l’an passé.

[📺 RESUME VIDEO] 🏆 Ligue des Champions #TOTRMA

🔥 Tottenham pulvérise le Real Madrid 3-1 ! Un doublé pour Alli 👊https://t.co/2bB124Z6fW — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 1, 2017

« Non, je ne suis pas inquiet. Et je ne serai pas inquiet cette saison, a tenté de minimiser Zidane. Nous avons joué contre une équipe meilleure ce soir, il faut l’accepter. De notre côté, nous n’avons pas mal joué. Nous avons eu des occasions, mais le ballon n’est pas rentré. Ol faut plus se pencher sur l’aspect psychologique, rester calme et mettre les buts que nous n’avons pas mis récemment. Ce n’est pas un blocage mental. Nous avons de l’expérience dans l’équipe. On a besoin de changer la tendance après deux défaites de suite. En ce qui concerne le mental de l’équipe, les joueurs se sentent mal, nous passons un mauvais moment, mais la saison est encore longue et nous pouvons changer les choses ». A commencer par regagner un match, dés dimanche à la maison contre Las Palmas.