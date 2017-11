Malaise de couple: Neymar ne supporte déjà plus Emery au PSG (parait-il)

Neymar et Emery ne s'entendent pas vraiment. — Geert Vanden Wijngaert/AP/SIPA

Il y a quelques jours, un média brésilien bien informé nous apprenait que Neymar avait beaucoup de mal avec la longueur (et la chiantise, probablement) des débriefings vidéos organisés par le staff du club de la capitale.

Selon Le Parisien, il s’avérerait que le problème est un peu plus profond. En fait, le Brésilien ne supporterait pas le coach espagnol. « Neymar n’en peut plus d’Emery, il le répète à longueur de journée », a confié un habitué du Camp des Loges au quotidien francilien. La star parisienne, qui ne prononce jamais le nom d’Emery, comme son équipier Daniel Alves, ne comprendrait toujours pas pourquoi il n’est pas traité avec les honneurs qui lui sont dûs, et cela revient à remettre sur la table cette histoire de penaltys partagés avec Cavani.

Mieux que ça, L’attaquant auriverde prendrait un malin plaisir à taquiner son coach et son club, en s’asseyant par exemple à côté du banni Hatem Ben Arfa pour assister à la victoire face à Nice le week-end dernier. Ça promet pour la suite.