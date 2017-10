PSG: Neymar en aurait déjà marre des séances vidéos trop longues d'Unai Emery

Neymar et Unai Emery — SIPA

C’est une petit info croustillante lâchée par un des nombreux correspondants brésiliens qui suit l’actualité de Neymar au PSG, et on a envie de le croire très fort. Selon UOL Esporte, le Brésilien serait déjà lassé des séances vidéos de 30 minutes d’Unai Emery pour débriefer les matchs, avec commentaires personnalisés en prime. Rien de gravissime, donc, simplement Neymar a le niveau d’attention d’un enfant de 2 ans et demi devant un dessin animé et il faut faire avec.

N’allez pas pour autant pensez que Neymar n’apprécie pas son entraîneur.Il aimerait tirer tous les penaltys, certes, mais il apprécie de pouvoir échanger en espagnol avec Emery, et surtout son absolue liberté sur le terrain, selon UOL Esporte. Comprendre par là que le fait qu’Emery ne lui demande pas spécialement de revenir défendre joue beaucoup, alors qu’il devait faire l’effort à la place de Messi à Barcelone.