Coupe de la Ligue: Pourquoi le LOSC est obligé de battre Valenciennes

Simon Haudestaine et François Launay

Nicolas Pepe et le LOSC se prennent la tête depuis le début de saison/ AFP PHOTO / JEAN-SEBASTIEN EVRARD — AFP

Lille doit se relancer en coupe de la Ligue pour oublier le championnat.

Face à son voisin valenciennois, le club n'a pas le droit à l'erreur.

D’habitude c’est le genre de match que les coaches prennent un peu par-dessus la tête surtout quand on n’est qu’en seizième de finale. Large turn-over, peu d’exigence de résultat, lors de ses premiers tours, la Coupe de la Ligue fait rarement partie des priorités des clubs.

Pourtant, au moment de recevoir Valenciennes ce mercredi (18h45) au stade Pierre Mauroy, le LOSC ne peut pas se permettre de la légèreté. S’il ne veut pas sombrer encore un peu plus, il doit s’imposer dans ce derby du Nord.

Le #LOSC c'est très grave. Comment #Bielsa va-t-il faire pour tenir ? #Lopez a mal à son portefeuille (70 M€ de transfert) #SRFCLOSC — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) October 21, 2017

Parce que Lille ne peut pas s’enfoncer encore plus

Avant-dernier de Ligue 1, huit matchs d’affilée sans victoire, un fond de jeu très faiblard, pour l’instant, le LOSC version Marcelo Bielsa nage en plein cauchemar. Une élimination précoce en Coupe de la Ligue renforcerait encore un peu plus l’idée d’un véritable naufrage.

« La situation de l’équipe dont j’ai la charge n’est pas acceptable. La seule chose qu’il est acceptable de dire actuellement c’est que nous allons essayer de gagner le prochain match », lâche Marcelo Bielsa, un entraîneur lillois qui espère retrouver un goût du succès auquel son équipe n’a plus goûté depuis le 6 août et une victoire (3-0) contre Nantes qui reste, pour l’instant, le seul moment de joie de la saison.

Parce que Valenciennes joue en Ligue 2

OK pour prendre une raclée contre Monaco, passe encore de s’incliner à Guingamp ou à Rennes, pas terrible de faire nul à la maison contre Troyes (2-2) mais si le LOSC venait à perdre mercredi contre VA, on ne serait pas loin de la faute professionnelle.

Dixième de Ligue 2, le club du Hainaut alterne le bon et le médiocre depuis le début de saison. S’il est plutôt solide à domicile, le VAFC, qui vient de changer d’entraîneur avec l’arrivée de Réginald Ray, laisse des boulevards aux attaques adverses lorsqu’il joue à l’extérieur. Lors de ses quatre derniers matchs hors de ses bases, VA a encaissé à chaque fois trois buts. Si Lille n’arriver pas à trouver la faille contre son voisin, il faudra vraiment commencer à s’inquiéter.

Parce que c’est un derby

Bon d’accord, ce n’est pas le RC Lens en face. Dans l’esprit du LOSC, le vrai rival régional portes les couleurs sang et or. Il n’empêche que les Dogues n’ont pas envie de se faire mordre par l’autre voisin.

Si Lille galère, il reste quand même le seul club nordiste toujours en Ligue 1 et a un statut à faire respecter. Même si les deux équipes ne sont plus affrontées depuis 2014, relégation du VAFC oblige, le LOSC n’a plus perdu à domicile contre son voisin depuis dix ans. Une série que Lille aimerait continuer à faire durer. Question de suprématie.

Parce qu’il n’a plus que les coupes à jouer

Sauf miracle, Lille ne finira pas en fin de saison dans le top 5, son objectif annoncé en juin dernier. Alors pour sauver ce qui peut encore l’être et aller chercher par miracle une place européenne il reste au club nordiste de jouer à fond les coupes nationales.

La Coupe de la Ligue est la moins prestigieuse mais ça reste quand même le moyen le plus rapide d’aller en coupe d’Europe l’an prochain. On serait à la place du LOSC, on jouerait le coup à fond…

Parce que le public lillois va bien finir par perdre patience

Jusqu’ici Marcelo Bielsa bénéficie d’une grande mansuétude de la part du public lillois. On ne sait pas si c’est lié à sa renommée mondiale mais le coach argentin n’a pas à se plaindre de ses supporters. A sa place, on en connaît beaucoup (au hasard René Girard…) dont la démission serait déjà réclamée au vu de ce début de saison cataclysmique.

Mais s’il peut accepter de perdre contre Monaco ou Bordeaux, le stade Pierre Mauroy aurait du mal à avaler un échec dans un derby à domicile face à un club de Ligue 2. Et Bielsa l’a bien compris. « A tous les niveaux, la tolérance a atteint ses limites et nous devrons faire face à cette difficulté supplémentaire », pense « El Loco ».