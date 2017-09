Maltraitance: Le conseiller de Ben Arfa a peur pour son moral, «on ne sait pas ce qui peut arriver»

Ben Arfa en pleine méditation. — Capture écran

On l’a croisé la semaine dernière lors du premier match de la nouvelle équipe de l’assemblée nationale, et Hatem Ben Arfa semblait plutôt épanoui et heureux d’être là. Mais ce n’est qu’une façade, a prévenu son conseiller historique Michel Ouazine sur Radio Mouv', alors que l’ancien niçois a encore été écarté du groupe professionnel lors des séances de préparation des matchs de la semaine contre le Bayern Munich et Bordeaux.

« On n’a aucun contact avec le PSG, a expliqué Michel Ouazine C’est un acharnement, c’est pour le faire craquer. Hatem doit être respecté, il n’a pas demandé à signer ce contrat sous la force. Le harcèlement, c’est délicat. (…) Hatem est fort dans sa tête, il me donne des leçons, mais j’ai un petit peu peur. On ne sait pas ce qui peut arriver. Je serais le premier à me sentir responsable ». Des propos alarmistes qui laissent un peu perplexe.

Si personne n’a obligé le PSG à faire veni Ben Arfa,personne n’a obligé non plus l’ex-international français à rester cet été alors que le club ne comptait plus sur lui. Tout le monde est perdant, dans cette affaire, et Ben Arfa le premier, qui va passer une saison sans voir un terrain de Ligue 1. Il nous manque, pourtant.