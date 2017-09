Fair-play financier: Non, l'UEFA n'ouvrira pas d'enquête sur Manchester City

FOOTBALL On dit comment déjà, deux poids deux mesures?...

Le joueur de City Kevin De Bruyne — TIM IRELAND/AP/SIPA

Cette histoire de Fair-Play Financier n'a pas fini de nous faire rire. Quelques heures après l'annonce digne des plus belles dénonciation de l'histoire comme quoi la Liga espagnole voulait qu'une enquête soit menée contre City, on apprend finalement que l'UEFA préfère se concentrer sur le PSG.

« Il n’y a pas d’enquête sur Manchester City en ce qui concerne les règlements du FFP. Toute information mentionnant une telle enquête n’est pas fondée », a expliqué l'UEFA par communiqué. Intéressant, quand on sait que Manchester City a dépensé pour près de 250 millions et qu'il est lui aussi lié de plus ou moins près avec un état, les Emirats Arabes Unis.