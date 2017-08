PSG: Neymar nouvel ambassaeur de Handicap International

Neymar Handicap international — Fabrice COFFRINI / AFP

Neymar, la star brésilienne récemment transféré du Barça au Paris SG pour 222 M EUR, est devenu mardi le nouvel ambassadeur de Handicap International, a annoncé l'ONG à Genève en présence du joueur lors d'une cérémonie au Palais des Nations, siège de l'ONU.

Auparavant, le footballeur s'était livré à une démonstration de son adresse avec un ballon sur la «Broken Chair», une immense sculpture représentant une chaise dont l'un des pieds est amputé et érigée sur la place des Nations.

Cette oeuvre de l'artiste suisse Daniel Berset a été réalisée il y a 20 ans à la demande de Handicap International pour réclamer l'interdiction des mines antipersonnel.

«Du sommet de cette sculpture iconique de Genève, Neymar Jr a adressé un message aux nations du monde, pour les appeler à plus inclure des personnes handicapées dans la société», a indiqué l'ONG dans un communiqué.

Merci à @neymarjr de mettre sa popularité au service des plus vulnérables en devenant le premier ambassadeur de Handicap International ! pic.twitter.com/ZcnrR444Q2 — Handicap Intl France (@HI_france) August 15, 2017

«A travers ce partenariat, Neymar Jr met son immense popularité au service d'une cause: celle des plus vulnérables dans le monde, les personnes handicapées dans les pays pauvres, les victimes de conflits et de catastrophes naturelles», a souligné Handicap International. Selon l'ONG, le footballeur s'intéresse depuis quelque temps déjà à la question de l'appareillage des enfants amputés. «Il cherchait à soutenir des actions sur le sujet à l'échelle mondiale et a découvert début 2016 le travail de Handicap International. Il a exprimé le souhait de se rendre sur le terrain pour voir les projets de l'association, ce qui n'a pas encore été possible pour des raisons d'agenda», a précisé l'ONG.

Dimanche, l'Auriverde de 25 ans a inscrit un but et délivré une passe décisive pour ses grands débuts avec le PSG en L1 (3-0 à Guingamp).