Angleterre: Lacazette marque au but de deux minutes et Arsenal tape Leicester (4-3), la PL est de retour

Alexandre Lacazette a marqué son premier but en Angleterre — SIPA

Folie à l'Emirates. Pour le premier match de Premier League de la saison, Arsenal s'est imposé au terme d'un match de malades face à Leicester, vendredi soir. Dès la deuxième minute de jeu, c'est la recrue la plus chère de l'histoire des Gunners Alexandre Lacazette qui a marqué son premier but en PL. Ouais, sauf qu'à peine une demi-heure plus tard, c'est Leicester qui menait 2-1, puis 3-2 en début de deuxième mi-temps.

[EXCLU VIDÉO #SFRSport 📺🔴] – Lacazette ouvre déjà son compteur avec Arsenal ! Un 1er but à voir ici 👉⚽️🇬🇧 https://t.co/chY3E4tk9Z #Gunners pic.twitter.com/bUYfYrirSe — SFR Sport (@SFR_Sport) August 11, 2017

Jusqu'à l'entrée en jeu d'Olivier Giroud, décisif pour offrir la victoire à son équipe dans les dernières minutes (4-3, 85e). Le foot anglais est de retour, et tant mieux !

>> A lire aussi : Premier League: Pourquoi ça va (enfin) être la bonne pour Arsenal