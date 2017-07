«Dors bien petit ange», le message émouvant de Jermaine Defoe pour son «meilleur ami» Bradley, décédé d'un cancer à 6 ans

Jermain et Bradley — Stephenson/JMP/Shutters/SIPA

Le jeune fan de Sunderland Bradley Lowery, dont la maladie avait ému le Royaume-Uni, est décédé à l'âge de six ans, a annoncé vendredi sa famille. «Mon courageux petit garçon est parti avec les anges aujourd'hui à 13h35, dans les bras de son papa et de sa maman», a écrit la famille de Bradley sur sa page Facebook.

Le supporter, qui s'était lié d'amitié avec la vedette de Sunderland Jermain Defoe, souffrait d'une rare forme de cancer. Son histoire avait ému l'Angleterre lors de la saison de football et le jeune garçon était entré à plusieurs reprises sur le terrain du Stadium of Light porté par Defoe.

>> A lire aussi : VIDEO. Angleterre: Un jeune fan atteint d'un cancer en phase terminale reçoit le trophée du plus beau but du mois

Sur Twitter, l'attaquant anglais a publié un message à chialer pour rendre hommage à son «meilleur ami». En voici la traduction in extenso.

« Au revoir mon ami tu vas terriblement me manquer. Je me sens si chanceux que Dieu m'ait permis de croiser ton chemin et d'avoir eu tous ces moments incroyables avec toi. Je n'oublierai jamais la façon tu m'as regardé la première fois qu'on s'est rencontrés, cet amour véritable qui brillait dans tes petits yeux. C'est très dur pour moi de trouver les mots pour dire ce que tu représentes pour moi. La façon dont tu dis mon nom, tes petits sourires de superstars quand la caméra se braque sur toi, l'amour que tu me portais quand nous étions ensemble. Ton courage continuera de me porter pour le reste de ma vie. Tu ne sauras jamais à quel point tu m'as marqué. Dieu t'as maintenant dans ses bras et moi, je te porterai toujours dans mon coeur. Dors bien petit ange. Mon meilleur ami. ».