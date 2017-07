VIDEO. Angleterre: Defoe fond en larmes en évoquant le petit Bradley, atteint d'un cancer en phase terminale...

Jermain et Bradley — Stephenson/JMP/Shutters/SIPA

« Bradley n’est plus réceptif, mais nous savons qu’il écoute tout ce que nous disons ». La mauvaise nouvelle a été annoncée par les parents du petit Bradley Lowery, six ans, atteint d’un cancer en phase terminale et célèbre fan de Jermain Defoe, avec qui il a noué une grande amitié.

Jermain Defoe affecté par le combat de Bradley

Visiblement ému, le joueur de Sunderland a été amené à réagir à la nouvelle de la dégradation de la santé de Bradley sans réussir à contenir ses larmes. Il lui a fallu de longues secondes avant qu’il ne réussisse à s’exprimer sur le sujet. « J’essaie de rester fort pour ma famille et la sienne », s’est-il repris.

« Je parle à sa famille tous les jours. J’étais avec lui il y a quelques jours et c’était dur de le voir souffrir comme ça. Dans un sens, je me suis préparé au pire, parce que j’ai vécu ça avant avec mon père. Mais… C’est dur de voir un enfant de cet âge subir ça depuis si longtemps. Cela devient très difficile pour lui. Ce n’est plus qu’une question de jours. Mais il restera à tout jamais dans mon cœur. Sa famille sait que la mienne sera toujours là pour elle, quoi qu’il arrive. Il n’y a pas un jour où je ne me réveille pas sans regarder mon téléphone en pensant à lui. Parce que son amour est authentique et je le vois quand il me regarde dans les yeux »

Jermain Defoe apparaissait avant les matchs de Sunderland et de l’Angleterre avec le petit Bradley. La complicité entre le joueur et l’enfant avait ému le pays, dont Bradley est devenu une mascotte au fil des mois. Ses parents ont promis d’informer les gens sur la page Facebook du « combat de Bradley contre le neuro blastome » quand le « moment viendra ».