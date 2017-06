11h16: A peine monté en Premier League, Huddersfield garde l'un de ses meilleurs joueurs. Aaron Mooy, international australien, prêté la saison dernière et définitivement acheté.

CONFIRMED: Aaron Mooy becomes #htafc's record signing & reveals the 17/18 home kit with new sponsor OPE SPORTS https://t.co/aWx3rCrtES (DTS) pic.twitter.com/sl6XXqmG2y