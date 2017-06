Equipe de France: Kingsley Coman en garde à vue pour violence conjugale?

Kingsley Coman — J.E.E/SIPA

Selon une information révélée par Europe 1, l’international français Kingsley Coman, qui n’a plus été convoqué par Didier Deschamps depuis l’Euro 2016, a été placé en garde à vue quelques heures lundi suite à une accusation de violence conjugale lancée par son ex-compagne, dont il est désormais séparé.

Le footballeur Kingsley Coman placé en garde à vue pour violences conjugales https ://t.co/iJxqmHMA5g — Europe 1 (@Europe1) 27 juin 2017

Selon les éléments recueillis auprès des enquêteurs et du parquet par la radio, l’ailier du Bayern Munich et son ex-femme se seraient disputés à deux reprises ces derniers jours à propos d’un contrat publicitaire manqué par Coman. La jeune femme a porté plainte lundi, et le joueur, qui se trouve actuellement en région parisienne, d’où il est originaire, aurait été placé en garde à vue à Chessy, en Seine-et-Marne. Il aurait reconnu les faits et devrait être jugé à la rentrée. En attendant, il a été remis en liberté.